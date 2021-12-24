Следователи рассказали о состоянии женщины и двоих ее детей после жуткого ДТП под Белокаменкой

31-летний водитель иномарки погиб на месте происшествия, а пассажиры - женщина и дети 2 и 4 лет - оказались в больнице. Фото: Сергей Худик

Вечером 19 декабря на дороге Мишуково - Снежногорск произошло страшное ДТП. Столкнулись Subaru, в которой ехала семья с детьми из Полярного, и микроавтобус «ПАЗ» с рабочими из Белокаменки.

31-летний водитель иномарки погиб на месте происшествия, а пассажиры - женщина и дети 2-х и 4 лет - оказались в больнице. В следственном комитете рассказали о состоянии пострадавших.

- Женщина с младшим ребенком находятся в тяжелом состоянии в реанимации, они получили серьезные травмы. Мальчик постарше - в состоянии средней степени тяжести, он уже не в реанимации, - уточнила "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Также в аварии пострадали пассажиры микроавтобуса - вахтовики из Белокаменки. Их обслужили амбулаторно.

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