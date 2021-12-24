В Мурманске из ТРЦ Plazma эвакуируют людей

Что стало тому причиной - пока не известно. Фото: vk.com/murmansk_public_space

В Мурманске из ТРЦ Plazma эвакуируют посетителей и работников. Об этом сообщили в паблике "Мурманск", приложив видео, как люди массово покидают торговый центр. Что стало тому причиной, пока неизвестно.

Напомним: последний раз мурманчан эвакуировали 9 ноября из заполярного аэропорта из-за угрозы взрыва. К счастью, все обошлось.

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