В Апатитах внучка украла из квартиры деда сбережения

Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за хищение чужого имущества.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Апатитах внучка украла из квартиры 81-летнего деда 110 тысяч рублей.
Пенсионер обратился в полицию, когда обнаружил пропажу сбережений. Он рассказал, что деньги, которые он хранил в шкафу в одной из комнат, исчезли, пока его не было дома.
- Подозрение в совершении преступления пало на 31-летнюю внучку мужчины. Женщина периодически гостила у родственника, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области. – Оперативники задержали северянку и доставили в отдел полиции.
Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за хищение чужого имущества. Задержанная призналась в содеянном. Она рассказала, что потратила похищенные деньги на свои нужды.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Северянке грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
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