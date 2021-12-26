За сутки в Мурманской области 168 человек заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 26 декабря 2021 года, за последние сутки 168 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 91 076 человек, количество летальных исходов - 2745 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+86, всего 43065), Кандалакшский район (+19, всего 7176), Североморск (+19, всего 7985).

Выздоровели 73 664 северянина, на лечении остаются 14 667 пациентов.

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