За сутки в Мурманской области 167 человек заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 25 декабря 2021 года, за последние сутки 167 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 90 908 человек, количество летальных исходов - 2737 (+9 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+92, всего 42979), Кандалакшский район (+16, всего 7157), Североморск (+17, всего 7966).

Выздоровел 73 421 северянин, на лечении остаются 14 750 пациентов.

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