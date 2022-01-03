Почему пенсионерам из Мурманской области оплачивают северную дорогу, но не оплачивают багаж - комментарий Пенсионного фонда

За ответом мы обратились в отделение Пенсионного фонда по Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В редакцию "КП"-Мурманск" с вопросом обратилась пенсионерка из Мурманска.

- Я воспользовалась правом на оплачиваемую дорогу до границы РФ. В том числе покупала билеты до Москвы, авиакомпания поставила такие условия, что багаж оплачивается отдельно от основного билета. Когда я подала на компенсацию стоимости, то мне не оплатили багаж. Насколько это справедливо? Раньше, когда билет был один и ничего дополнительно оплачивать не надо было, все проходило. Как вы себе представляете поездку без сумок, - озадачилась северянка.

За ответом мы обратились в отделение Пенсионного фонда по Мурманской области.

- Согласно пункту 9 разъяснений к постановлению Правительства РФ о компенсации [...], в стоимость проезда, подлежащую возмещению, не включаются расходы на оллату транспортных сборов за услуги, оказываемые населению при оформлении, переоформлении и возврате проездных документов (за исключением страхового сбора на обязательное личное страхование пассажиров), сборов и платежей за другие дополнительные услуги, в том числе направленные на повышение комфортности проезда: постельные принадлежности, дополнительное питание и т.д. А также расходы, связанные с получением пенсионером в транспортной организации документов о стоимости проезд в случаях приобретения проездных документов на проезд транспортом более высокой категории стоимости. Учитывая это, дополнительно представленные к заявлению квитанции на сверхнормативный багаж компенсации не подлежат, - сообщили в ПФР.

Словом, оплатят только тот багаж, что входит в стоимость билета.

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