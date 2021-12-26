Жителей Мурманской области просят поучаствовать в опросе о благоустройстве территории у «Алеши»

У «Алеши» хотят создать парк Победы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Все желающие могут принять участие в опросе о будущем благоустройстве территории у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». У «Алеши» хотят создать Парк Победы.

- Открытый всероссийский конкурс на разработку концепции развития территории Парка Победы стартует в январе будущего года. Заказчик конкурса – АНО «Центр городского развития Мурманской области» при поддержке правительства Мурманской области, оператор – Агентство стратегического развития «ЦЕНТР». Участниками конкурса могут стать профессиональные организации в области архитектуры и проектирования, ландшафтной архитектуры, разработки концепций развития общественных пространств, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации и способные привлечь в команду специалистов в области экономики, финансов, контентного программирования. По итогам отборочного этапа на основе релевантного портфолио и эссе будут выбраны пять финалистов, которые займутся разработкой конкурсных предложений. Общий размер призового фонда конкурса – 4 миллиона рублей, - рассказали в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Опрос доступен по ссылке.

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