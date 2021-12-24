Пострадавшие в ДТП под Оленегорском дети ехали с губернаторской елки

Всего в ДТП пострадали восемь человек, в том числе пять детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около 19.00 23 декабря под Оленегорском на 1311-м километре трассы «Кола» столкнулись два микроавтобуса - Ford Transit и Volkswagen. В общей сложности в них ехали 26 человек.

Всего в ДТП пострадали восемь человек, в том числе пятеро детей. В Ford Transit ехали семь детей и сопровождающий. Как стало известно из источника «КП»-Мурманск», микроавтобус вез школьников с губернаторской елки в Мурманске.

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