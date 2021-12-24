В Мурманске появилась подсветка в виде Кольского полуострова

В центре Мурманска стало на одно украшение больше.
Фото: Ника СВЕТЛОВА
В центре Мурманска стало на одно украшение больше. Теперь на здании "РЖД" в Портовом проезде рядом с Ледовым дворцом спорта можно увидеть светящийся Кольский полуостров, точнее, его очертания.
Напомним: ранее дома рядом с площадью спорта украсили архитектурной подсветкой.
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