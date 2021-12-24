В Оленегорске водитель во дворе переехал старую собаку

Собака, к сожалению, не выжила. Фото: Irina Zhelobok / vk.com/id88334078

В одном из дворов Оленегорска случилась возмутительная история: машина переехала собаку, которая лежала на дороге. При этом водитель не остановился, а просто поехал дальше.

Это случилось 18 декабря в 12.30 между домами № 5 и 9 на улице Южной.

- Один из оленегорцев показал свое бесконечно "доброе" сердце: он просто с наслаждением проехал по живому. Он умышленно на глазах у детей и взрослых наехал на собаку и поехал дальше. Как она кричала, было слышно только нам... У моей сотрудницы ребенок до сих пор лежит в больнице, потому что вот такой же любитель острых ощущений тоже не затормозил и проехал по ребенку... Все начинается с малого, - написала в группе «Подслушано в Оленегорске» Ирина Желобок.

Животное, к сожалению, не выжило. Как рассказала его хозяйка, собаку она подобрала на улице, куда ее выкинули прежние хозяева. Она плохо ходила в силу возраста и болезней и не любила поводок.

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