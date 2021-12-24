В школу Мончегорска и университет Мурманска поставляли небезопасные крупы

Поставщика привлекли к административной ответственности и назначили штрафы - 125 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманске местное предприятие, которое поставляло крупы в образовательные учреждения региона без действующих деклараций, привлекли к ответственности.

Так, в январе и феврале 2021 года были проведены проверки в школе Мончегорска и университете Мурманска, в ходе которых выявили нарушения требований технического регламента «О безопасности пищевой продукции».

- В декабре 2020 года в образовательное учреждение Мончегорска была поставлена партия манной крупы и партия овсяных хлопьев в сопровождении декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов. По данным Росаккредитации, действие этих деклараций было прекращено в 2019 году. Таким образом, не было подтверждено соответствие круп требованиям качества и безопасности, - сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Тем временем в мурманский университет в декабре 2021 года была поставлена ячневая крупа, декларация на которую истекла два года назад.

Поставщика привлекли к административной ответственности и назначили штрафы - 125 тысяч рублей. Однако их никто не уплатил. Сотрудники Россельхознадзора составили протоколы за неуплату штрафов и направили документы на рассмотрение в суд.

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