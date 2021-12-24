В ДТП с двумя микроавтобусами под Оленегорском пострадали восемь человек

Следственный комитет и прокуратура проводят проверки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 19.00 23 декабря под Оленегорском на 1311-м километре трассы «Кола» столкнулись два микроавтобуса: Ford Transit и Volkswagen. В общей сложности в них ехали 26 человек.

Изначально сообщалось о пяти пострадавших, но их оказалось больше.

- В Ford находились семеро детей, сопровождающий и водитель, в Volkswagen: двое детей (9 и 16 лет) и шестеро взрослых (1947, 1951, 1960, двое - 1973 и 1991 годов рождения). В результате ДТП телесные повреждения получили четверо детей (9, 10, 11 и 13 лет), один ребенок из Volkswagen (9 лет) и трое взрослых, 1963, 1983 и 1991 годов рождения. Остальные граждане и дети обратились в медицинское учреждение для осмотра. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку.

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