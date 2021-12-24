Качество воды не повлияло на заболеваемость жителей Снежногорска острой кишечной инфекцией

Если жители массово будут обращаться за медпомощью со схожими симптомами, то будет проведено санитарно-эпидемиологическое расследование. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В ЗАТО Александровск прошло экстренное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии по вопросу массовых жалоб жителей Снежногорска на недомогание из-за качества водопроводной воды. Специалисты выясняют, в чем причины заболеваемости.

- По сведениям ООО «Калган», электролизная установка, обеззараживающая холодную воду, исправна. На предприятии ежечасно производится забор проб, показания по содержанию хлора в воде соответствуют нормативу. В УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск также подтверждают нормативное содержание хлора в системе водоснабжения, - сообщили в администрации Александровска.

Тем не менее в медучреждениях Снежногорска регистрируются случаи острой кишечной инфекции. Если жители массово будут обращаться за медпомощью со схожими симптомами, то будет проведено санитарно-эпидемиологическое расследование для установления причины заболевания.

Также решено провести дополнительные исследования качества питьевой воды, поступающей в систему водоснабжения Снежногорска.

Тем, кто предполагает, что источником недомогания является вода, рекомендуется не пить сырую воду, а кипятить ее.

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