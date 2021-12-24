Североморская организация помощи животным работала с нарушениями

В отношении председателя организации возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мурманская природоохранная прокуратура выяснила, что Североморская общественная организация помощи животным «Право на жизнь» работала с нарушениями, не исполняя требования законодательства об ответственном обращении с животными.

- В деятельности приюта был выявлен ряд нарушений, для устранения которых руководителю организации веткомитет выдал предписание с требованиями обеспечить наличие в приюте помещений для карантина, стационара для послеоперационного содержания животных и ветеринарного пункта. Контрольная проверка комитета установила неисполнение организацией указанных требований, - сообщили в региональной прокуратуре.

В отношении председателя организации возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения мировому судье Североморского судебного района.

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