В Мурманской области трудоустроены по квоте 100 врачей и фельдшеров

Все они в соответствии с законом получили единовременные выплаты: врачи – 500 тысяч рублей, фельдшеры – 300 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Мурманской области, в 2021 году трудоустроились на места по квоте 100 медицинских работников - 89 врачей и 11 фельдшеров.

Все они в соответствии с законом получили единовременные выплаты: врачи – 500 тысяч рублей, фельдшеры – 300 тысяч рублей.

- С 2022 года по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса медицинские работники, трудоустраивающиеся по квоте, будут получать указанные выплаты в увеличенном размере. Для врачей выплата составит 1 миллион рублей, для среднего медперсонала – 500 тысяч рублей, - сообщили в региональном минздраве.

В соответствии с новым законом медицинские работники, получившие «подъемные», должны будут отработать в Мурманской области не менее 5 лет, а не 3 года, как было ранее. Также сняты ограничения по возрасту (ранее – не более 55 лет).

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