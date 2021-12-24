Рыбак из Мурманской области показал существо-"спагетти"
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Рыбак из Мурманска Роман Федорцов в своих Instagram и "Твиттере" часто делится фотографиями морских обитателей. И порой загадывает своим подписчикам загадки.
Так, он опубликовал фотографию "существа-спагетти": оно напоминает и креветку, и осьминога.
- Кто ты? - спрашивает мурманчанин.
Фото: twitter.com/rfedortsov
Точного ответа пока нет, зато есть много шутливых: "это омикрон", "макаронный монстр", - пишут пользователи "Твиттера".
Кому-то существо напомнило фильмы "Матрица" и "Пираты Карибского моря".
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