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Дом. Семья24 декабря 2021 7:15

Рыбак из Мурманской области показал существо-"спагетти"

Морской обитатель выглядит очень необычно
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Рыбак из Мурманской области показал существо-"спагетти"

Рыбак из Мурманской области показал существо-"спагетти"

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов в своих Instagram и "Твиттере" часто делится фотографиями морских обитателей. И порой загадывает своим подписчикам загадки.

Так, он опубликовал фотографию "существа-спагетти": оно напоминает и креветку, и осьминога.

- Кто ты? - спрашивает мурманчанин.

Фото: twitter.com/rfedortsov

Фото: twitter.com/rfedortsov

Точного ответа пока нет, зато есть много шутливых: "это омикрон", "макаронный монстр", - пишут пользователи "Твиттера".

Кому-то существо напомнило фильмы "Матрица" и "Пираты Карибского моря".

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