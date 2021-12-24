Многодетные семьи из Мурманска по следам пресс-конференции президента: "По нашему вопросу движения нет"

Многодетные семья в Мурманской области могут только мечтать о дорогах к своим участкам. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во время пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря прозвучал вопрос о благоустройстве земельных участков, которые выделяют многодетным семьям. Часто к ним даже нет дорог, как и электросетей, водопровода и т.д. За свой счет многодетные сделать все перечисленное не могут, а власти часто отвечают, что бюджета не хватает.

Владимир Путин ответил, что поставит задачу вписывать необходимость развития инфраструктуры в реализацию проектов инфраструктурного развития территории.

- Я записала ответ президента, разместила на своей странице в социальной сети. По нашему вопросу движения нет, прокуратура от моего имени подала в суд. Уже было три заседания. Представители администрации пришли только на второе, их позиция - денег нет. Минстрой прислал ответ, в котором говорится, что в 2021 году администрацией города подавались заявки на выполнение обязательств по контрактам на улице Скальной и в проезде Ледокольном. Из-за того, что финансирование ограничено, дополнительных мероприятий в этом году не предусмотрено. Борьбу продолжаем в любом случае! - рассказала "АиФ-Мурманск" мурманчанка Елена Пиньковская.

Напомним: в Мурманской области проблема отсутствия инфраструктуры на выделяемых участках стоит очень остро.

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