Стало известно число пострадавших в ДТП с двумя микроавтобусами на трассе "Кола"

После ДТП госпитализировали пять человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 23 декабря на 1311-м километре федеральной трассы "Кола", под Оленегорском, столкнулись два микроавтобуса - Ford Transit и Volkswagen. В общей сложности в них ехали 26 человек, в том числе много детей.

В первые часы после аварии число пострадавших разнилось. После в УГИБДД уточнили данные.

- В Ford Transit находились 7 детей, сопровождающий и водитель. В результате ДТП телесные повреждения получили трое детей и двое взрослых. Остальные дети обратились в медицинское учреждение для осмотра. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Следком и прокуратура региона проводят проверку.

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