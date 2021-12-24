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Общество24 декабря 2021 5:22

Дорогу на Териберку и Туманный открыли

Трассу закрывали почти на сутки
Ника СВЕТЛОВА
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Из-за непогоды ряд дорог в Мурманской области закрыли.

Из-за непогоды ряд дорог в Мурманской области закрыли.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Непогода 23 декабря доставила много неудобств жителям Мурманской области. Из-за метели и снегопада были закрыты несколько дорог. К вечеру четверга часть открыли.

С 8 утра 24 декабря открыли дорогу на Териберку и Туманный (Кола - Серебрянские ГЭС).

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