Андрей Чибис о пресс-конференции Владимира Путина: "Мы не сидим сложа руки"

Общение президента прокомментировал губернатор Андрей Чибис. Фото: Правительство Мурманской области

23 декабря прошла четырехчасовая пресс-конференция Владимира Путина. Вопросов из Мурманской области не прозвучало. Общение президента прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

- Президент еще раз очень четко зафиксировал, что Российская Федерация – это не только большие города и агломерации. Качество жизни должно расти и в малых городах, и про сельские территории он отдельно сказал. Это очень важно, потому что, несмотря на не самую высокую численность населения, например, в Мурманской области, она является геостратегическим регионом для нашей страны. Необходимо внимание, дополнительное финансирование и инвестиции в развитие инфраструктуры пусть не очень густонаселенных, но важных для страны территорий, - отметил Андрей Чибис.

Вопрос журналиста из Владивостока о дороговизне жилья созвучен проблемам Заполярья: у нас жилищное строительство развито плохо, квадратные метры не всем по карману, и это одна из причин оттока населения.

- У нас [с Владивостоком] ситуация схожая - нового жилья не строилось давно. Но мы не сидим сложа руки. Буквально вчера областная Дума приняла внесенный нами пакет законов, которые направлены на развитие жилищного строительства на территории Арктики. Потому что для нас жилищный вопрос является важным фактором работы над главной нашей целью – сокращением оттока населения с Севера, - рассказал глава региона.

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