В Мурманской области подорожали гречка, капуста и яблоки

А вот картофель и молоко наоборот подешевели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Мурманскстат" рассказал, как изменились цены в магазинах Мурманска, Апатитов и Североморска с 14 по 20 декабря.

- Наибольшее увеличение цен отмечено на гречневую крупу (на 6,5%), свежую белокочанную капусту (на 5,4), яблоки (на 3,9), пшено (на 2,5), репчатый лук (на 1,5), морковь (на 1,4), говядину, кроме бескостного мяса, и пастеризованное питьевое цельное молоко (на 1,0), шлифованный рис (на 0,8), куриные яйца (на 0,7), пшеничную муку (на 0,5%), - уточнили в органе статистики.

А вот картофель и молоко, наоборот, подешевели.

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