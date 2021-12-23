В Мурманской области подорожали гречка, капуста и яблоки

А вот картофель и молоко наоборот подешевели.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
"Мурманскстат" рассказал, как изменились цены в магазинах Мурманска, Апатитов и Североморска с 14 по 20 декабря.
- Наибольшее увеличение цен отмечено на гречневую крупу (на 6,5%), свежую белокочанную капусту (на 5,4), яблоки (на 3,9), пшено (на 2,5), репчатый лук (на 1,5), морковь (на 1,4), говядину, кроме бескостного мяса, и пастеризованное питьевое цельное молоко (на 1,0), шлифованный рис (на 0,8), куриные яйца (на 0,7), пшеничную муку (на 0,5%), - уточнили в органе статистики.
А вот картофель и молоко, наоборот, подешевели.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Памятник Ленину в Мурманске покроют специальным составом. Началась реставрация сквера в центре города (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru