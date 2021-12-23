Военнослужащий заснул за рулем и сбил двух дорожных рабочих у Трех Ручьев

Водитель Kia Rio выехал на "встречку" и сбил двух пешеходов Фото: vk.com/murmansk_dtp

11 мая в районе поселка Три Ручья произошло смертельное ДТП: водитель Kia Rio выехал на "встречку" и сбил двух дорожных рабочих, один из которых умер, а второй получил серьезные травмы.

Оказалось, что за рулем был мичман запаса воинской части. Аварию он устроил потому, что уснул за рулем. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть человека).

- Мурманским гарнизонным военным судом мужчине с учетом его раскаяния в содеянном, наличия на иждивении двух малолетних детей и добровольного возмещения потерпевшему и родственникам погибшего причиненного вреда назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 20% его заработной платы в доход государства с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - сообщили в ВСУ Северного флота по Мурманской области.

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