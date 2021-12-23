Военнослужащую в Мурманской области осудили за ролик в "ВКонтакте"

Северянка свою вину признала, суд назначил ей штраф в одну тысячу рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области в отношении военнослужащей одной из воинских частей в ЗАТО Александровск возбудили административное дело по ст. 20.29 КоАП РФ. Северянка разместила у себя на странице в "ВКонтакте" ролик и написала, что все обязательно должны его посмотреть.

- Следует отметить, что указанный видеоролик в 2014 году решением Курганского городского суда Курганской области был признан экстремистским и включен в федеральный список экстремистских материалов и, соответственно, запрещен к распространению на территории Российской Федерации, - сообщили в Полярном районном суде. - Психолого-лингвистическая экспертиза установила, что в высказываниях, звучащих в данной видеозаписи, излагается мнение о тайном мировом заговоре против России, направленном на уничтожение русского народа при помощи формирования у русских людей алкогольной и наркотической зависимости.

При этом авторы ролика оперировали не фактами, а цитатами из художественных книг. Также в нем использовались данные, которые не нашли доказательств. Видео на странице военнослужащей обнаружило управление ФСБ России по Северному флоту.

Северянка свою вину признала, суд назначил ей штраф в одну тысячу рублей.

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