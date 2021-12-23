Снежная деревня в Кировске откроется 25 декабря

Благодаря морозам на объекте удалось создать больше скульптур. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

25 декабря в Кировске откроется Снежная деревня. В этом году тема звучит так - "Лабиринты снов". Туристический объект, занесенный в Книгу рекордов России, готов порадовать гостей новинками.

- Из новшеств этого года – QR-коды, но только не в качестве свидетельства о вакцинации - у нас они свои! Наведя камеру мобильного телефона на наши коды, гости смогут узнать, например, о той или иной инсталляции, а также о том, какую мысль транслировал автор, создавая свой шедевр. Часто бывает, что визуально снежные скульптуры привлекают гостей, но не совсем понятно, какую идею они несут. Конечно, подразумевается, что сначала туристы самостоятельно поразмышляют над арт-объектами, а наша подсказка станет своего рода приятным дополнением, - рассказал "АиФ-Мурманск" руководитель Снежной деревни Владимир Комягин.

Благодаря морозам на объекте удалось создать больше скульптур.

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