В одном из населенных пунктов Мурманской области выпало 25 сантиметров осадков

То, что сейчас происходит в Мурманской области, справедливо называют снегодеддоном. Фото: Антон ЗАБИРОВ

То, что сейчас происходит в Мурманской области, справедливо называют "снегогеддоном". Кольский полуостров активно засыпает снегом. В Ура-Губе сугробы выросли на 25 сантиметров!

- Ночной залп подарил Ура-Губе 11 мм осадков. Вкупе с дневными 3 мм за сутки было отмечено 14 мм осадков в виде баренцушного пухляка. Основной участок, попавший под раздачу - Видяево, Снежногорск, Ура-Губа (возможно, и Заозерск). В соседнем Полярном выпало меньше - 5 мм за ночь, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Напомним: из-за непогоды в сторону Белокаменки образовались огромные пробки и задерживается теплоход "Клавдия Еланская".

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