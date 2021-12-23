В одном из населенных пунктов Мурманской области выпало 25 сантиметров осадков

То, что сейчас происходит в Мурманской области, справедливо называют снегодеддоном.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
То, что сейчас происходит в Мурманской области, справедливо называют "снегогеддоном". Кольский полуостров активно засыпает снегом. В Ура-Губе сугробы выросли на 25 сантиметров!
- Ночной залп подарил Ура-Губе 11 мм осадков. Вкупе с дневными 3 мм за сутки было отмечено 14 мм осадков в виде баренцушного пухляка. Основной участок, попавший под раздачу - Видяево, Снежногорск, Ура-Губа (возможно, и Заозерск). В соседнем Полярном выпало меньше - 5 мм за ночь, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".
Напомним: из-за непогоды в сторону Белокаменки образовались огромные пробки и задерживается теплоход "Клавдия Еланская".
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