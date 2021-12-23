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Общество23 декабря 2021 13:11

В одном из населенных пунктов Мурманской области выпало 25 сантиметров осадков

Кольский полуостров засыпает снегом
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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То, что сейчас происходит в Мурманской области, справедливо называют снегодеддоном.

То, что сейчас происходит в Мурманской области, справедливо называют снегодеддоном.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

То, что сейчас происходит в Мурманской области, справедливо называют "снегогеддоном". Кольский полуостров активно засыпает снегом. В Ура-Губе сугробы выросли на 25 сантиметров!

- Ночной залп подарил Ура-Губе 11 мм осадков. Вкупе с дневными 3 мм за сутки было отмечено 14 мм осадков в виде баренцушного пухляка. Основной участок, попавший под раздачу - Видяево, Снежногорск, Ура-Губа (возможно, и Заозерск). В соседнем Полярном выпало меньше - 5 мм за ночь, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Напомним: из-за непогоды в сторону Белокаменки образовались огромные пробки и задерживается теплоход "Клавдия Еланская".

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