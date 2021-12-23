Теплоход "Клавдия Еланская" задерживается в Мурманске из-за непогоды

Судно должно было выйти 21 декабря, но сделает это, ориентировочно, 24 декабря.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Мурманскую область в очередной раз накрыла непогода. Из-за нее теплоход "Клавдия Еланская" задерживается в Мурманске.
Судно должно было выйти 21 декабря, но сделает это ориентировочно 24 декабря. Прибытие в ЗАТО Островной запланировано на 25-е число.
Напомним: из-за непогоды в регионе закрыты некоторые дороги.
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