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Общество23 декабря 2021 12:53

Теплоход "Клавдия Еланская" задерживается в Мурманске из-за непогоды

Рейс отложили на пять дней
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Судно должно было выйти 21 декабря, но сделает это, ориентировочно, 24 декабря.

Судно должно было выйти 21 декабря, но сделает это, ориентировочно, 24 декабря.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Мурманскую область в очередной раз накрыла непогода. Из-за нее теплоход "Клавдия Еланская" задерживается в Мурманске.

Судно должно было выйти 21 декабря, но сделает это ориентировочно 24 декабря. Прибытие в ЗАТО Островной запланировано на 25-е число.

Напомним: из-за непогоды в регионе закрыты некоторые дороги.

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