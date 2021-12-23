В Мурманске цены на жилье за год выросли на 19%

При этом выросло число ипотечных сделок, в том числе с использованием материнского капитала. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В управлении Росреестра по Мурманской области подвели итоги уходящего 2021 года. Специалисты рассказали, как изменилась ситуация на рынке недвижимости за последние 11 месяцев.

Так, в 2021 году регион затронул резкий рост цен на жилье. В среднем цена сделки за год выросла на 17% по Мурманской области, а в Мурманске - на 19%.

При этом выросло число ипотечных сделок, в том числе с использованием материнского капитала.

- За 11 месяцев 2021 года было зарегистрировано 7,5 тысячи ипотек. Доля электронной ипотеки выросла на 60%, а срок регистрации сокращен иногда до нескольких часов, - сообщили в региональном Росреестре.

Жители Заполярья покупали квартиры практически по всей России - в 69 субъектах из 85. Напомним: в риелторском агентстве рост цен на квартиры в Мурманске оценили выше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Салат "Мимоза" в Мурманской области подорожал на 61 рубль. Рыбные консервы, яйца, майонез сильно выросли в цене (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru