Иван Ургант пошутил по поводу камня с зубами в Апатитах

Про улыбающийся камень пошутили в передаче "Вечерний Ургант". Фото: Первый канал

В декабре список достопримечательностей Апатитов пополнился глыбой апатита с зубами. Ее установили по инициативе Андрея Малахова.

По поводу "улыбающегося" камня пошутили в передаче "Вечерний Ургант".

- Это одновременно подарок стоматологам и урологам. Получается, что у Верника есть брат, и он в Апатитах. Послушайте, памятник хороший, его можно изменять: день десантников наступает - раз, зуб убрал, - пошутил Иван Ургант.

- А на Восьмое марта губы накрасить, - подхватил Дмитрий Хрусталев.

Напомним: Андрей Малахов подарил Апатитам арт-объект "Непроходимая чаща".

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