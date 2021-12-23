За сутки в Мурманской области 167 человек заболели коронавирусом

На лечении остаются 14 915 пациентов. Фото: Иван Макеев

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 23 декабря 2021 года, за последние сутки 167 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 90 576 человек, количество летальных исходов - 2720 (+9 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+83, всего 43802), Кандалакшский район (+17, всего 7117), Североморск (+16, всего 7935).

Выздоровел 72 941 северянин, на лечении остаются 14 915 пациентов.

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