На дорогах в Видяево всю ночь спасали застрявших водителей

В поселке в порядок дорогу приводит ООО "Норма плюс", вся техника вышла на маршруты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманской области предупреждают о снежных заносах на дорогах Видяево - Мурманск, Видяево - Снежногорск.

- Просим воздержаться от поездок до момента расчистки. Обстановка опасная. Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево на трех снегоходах всю ночь спасала водителей, застрявших на своих авто на указанных участках дорог, - отметили в администрации ЗАТО Видяево.

В поселке в порядок дорогу приводит ООО "Норма плюс", вся техника вышла на маршруты. Дороги, принадлежащие военным, расчищает дорожный участок № 66-2 ФКУ МО РФ.

Приветствуется участие самих жителей в расчистке ступенек, тротуаров, участков у своих машин.

Напомним: некоторые дороги в Мурманской области временно закрыли из-за непогоды.

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