В Мурманской области отстранение от работы не привитых признали законным

Суд постановил, что право гражданина на труд может быть ограничено федеральным законом в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Мончегорска, работающая в сфере ЖКХ, обратилась в суд после того, как ее отстранили от работы без сохранения зарплаты, так как она не сделала прививку от коронавируса. Северянка требовала отменить приказ об отстранении от работы, выплатить ей положенную заработную плату и компенсировать моральный вред.

Однако сделать это не удалось. Суд постановил, что право гражданина на труд может быть ограничено федеральным законом в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц. А также еще один момент.

- Федеральным законом предусмотрено, что граждане имеют право на отказ от профилактических прививок при осуществлении иммунопрофилактики, но в этом случае отсутствие профилактических прививок влечет отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции Главным государственным санитарным врачом по Мурманской области принято постановление от 13 июля 2021 года № 116 «О проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям на территории Мурманской области», согласно которому обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подлежат граждане, работающие на основании трудового договора, в организациях, осуществляющих деятельность, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, - сообщили в Мончегорском районном суде.

Северянке в удовлетворении иска отказали.

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