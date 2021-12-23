Какая погода будет на Новый год-2022 в Мурманске

В новогоднюю ночь в Мурманске ожидается -5-6 градусов, ветер слабый. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Что готовит нам погода в последний день уходящего года? Днем 31 декабря температура воздуха по Мурманской области будет от -6 до -14 градусов, местами пройдет небольшой снег.

В новогоднюю ночь в Мурманске ожидается -5-6 градусов, ветер слабый. Небесная канцелярия очень даже благоволит прогулкам по яркому праздничному городу.

Другие города региона в ночь на 1 января 2022 года ждет умеренный ветер, температура воздуха в среднем составит -8-10 градусов. Местами пройдет снег.

Напомним: стало известно расписание общественного транспорта Мурманска в праздничные дни. Некоторые троллейбусы и автобусы также будут ходить в новогоднюю ночь.

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