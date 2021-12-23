В Мурманске запретили работу частного дома престарелых

Работа дома престарелых остановлена до устранения нарушений.
Фото: Алексей ФОКИН
Первомайский районный суд Мурманска запретил деятельность ООО "АМИ", которое оказывало услуги по размещению для круглосуточного проживания престарелых людей, больных, полностью или частично утративших способность к самообслуживанию.
Ранее прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности.
- Прокурор области Сергей Паволин, участвовавший в рассмотрении названного дела судом, привел доказательства выявленных нарушений действующего законодательства, обосновав заявленные требования, которые были удовлетворены судом в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Работа дома престарелых остановлена до устранения нарушений.
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