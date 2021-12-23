В сторону Белокаменки образовалась серьезная пробка

Северяне стоят в пробках.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
23 декабря в Мурманской области стал днем пробок.
Так, водители сообщают, что серьезный затор образовался в сторону Белокаменки - машины стоят на несколько километров.
Также пробки наблюдаются с утра в Мурманске. Образовались они из-за аварий.
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