В сторону Белокаменки образовалась серьезная пробка

Северяне стоят в пробках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

23 декабря в Мурманской области стал днем пробок.

Так, водители сообщают, что серьезный затор образовался в сторону Белокаменки - машины стоят на несколько километров.

Также пробки наблюдаются с утра в Мурманске. Образовались они из-за аварий.

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