Жителей Мурманской области предупреждают о метели

Рекомендуется не находиться вблизи крыш зданий, шатких строений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Улицы городов и поселков Мурманской области заметает снегом. Жителей региона предупреждают об ухудшении погоды.

По данным мурманского гидрометцентра, днем 23 декабря на севере области ожидается сильный ветер, снег, местами сильный, метель.

- Рекомендуется не находиться вблизи зданий, шатких строений, обращать внимание на возможность падения снега и наледи с крыш зданий, носить на одежде светоотражающие элементы, без необходимости не совершать поездок на личном транспорте и не выходить на природу, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

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