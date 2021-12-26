Расписание работы автобусов и троллейбусов в Мурманске в новогоднюю ночь 2022: до скольки будет ходить

Троллейбусы №4 и 6 и автобус №18 будут курсировать в новогоднюю ночь.Фото: правительство МО
Общественный транспорт Мурманска на новогодних праздниках будет ходить по измененному расписанию.
Как сообщили в АО "Электротранспорт", троллейбусы №4 и 6 и автобус №18 будут курсировать в новогоднюю ночь. 31 декабря (до 00.00) общественный транспорт работает по воскресному расписанию.
27 декабря на маршруты №3 / №4 выйдет "Новогодний" троллейбус. Фото: АО "Электротранспорт"
Также 27 декабря 2021 года на маршруты №3 / №4 выйдет "Новогодний" троллейбус. Машину украсят неоновой подсветкой и рисунками, а кондуктор и водитель предстанут перед пассажирами в образах Деда Мороза и Снегурочки.
1 января автобусные и троллейбусные маршруты работают по специальному расписанию, за исключением автобусов № 11, 25, 29 и 4Т, которые начнут курсировать только с 10 января.
Расписание маршрута №18 и №6 в новогоднюю ночь. Фото: АО "Электротранспорт"
Со 2 по 9 января общественный транспорт работает по расписанию "Зима. Воскресенье".
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