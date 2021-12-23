Салат "Мимоза" в Мурманской области подорожал на 61 рубль

Новогодний стол северянам обходится все дороже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманскстате рассказали, сколько стоит приготовить салат "Мимоза" для новогоднего стола в расчете на четырех человек. За год блюдо подорожало на 61 рубль - до 289 рублей.

- Удорожание салата произошло из-за роста цен на некоторые ингредиенты. Так, по сравнению с 2020 годом майонез вырос в цене за килограмм на 46 рублей, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла – на 33, картофель – на 23, яйца куриные – почти на 20 рублей, - рассказали в органе статистики.

Ранее подсчитали стоимость салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой".

"Мимоза" в 2021 году стоит дороже, чем в 2020-м. Фото: Мурманскстат

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