В Мурманской области из-за непогоды закрыли движение по нескольким дорогам

Участок автодороги Кола - Серебрянские ГЭС до 32 километра остается открытым. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Мурманской области оставляет желать лучшего. Из-за ухудшения метеоусловий и ограничения видимости некоторые дороги временно закрыли для проезда.

- 23 декабря с 10.00 закрывается движение для всех видов транспорта на автодороге автоподъезд к Ура-Губе, Ура-Губа - Видяево, автоподъед к н.п. Килпъявр, к Заозерску. Также с 10.00 по метеоусловиям закрыт для проезда участок Р-21 «Кола» с 1408-го до 1510 километр (от поворота на Снежногорск до поселка Спутник) для всех видов транспорта, - уточнили в региональном минтрансе.

Кроме того, с 10.30 закрывается движение на автодороге Кола - Серебрянские ГЭС и автоподъезд к селу Териберка. При этом участок автодороги Кола - Серебрянские ГЭС до 32-го километра остается открытым.

Информацию о состоянии дорог, закрытии и открытии движения можно узнать на сайте Мурманскавтодора и в диспетчерской службе по телефону (8152) 21-40-70.

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