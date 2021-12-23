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Звезды23 декабря 2021 7:41

Участница группы "Тутси" сняла клип в Териберке

Видео на песню "Прошлое" снял брат певицы
Ника СВЕТЛОВА
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Олеся Ярославская родилась в Североморске.

Олеся Ярославская родилась в Североморске.

Солистка группы "Тутси" и исполнительница своих песен Олеся Ярославская представила клип на свою новую песню "Прошлое". Снимали его в Териберке. К слову, сама Олеся родилась в Североморске.

- Почему именно в Арктике, на холоде, рядом с Северным Ледовитым океаном? У меня не было ни единого сомнения. Я автор, я так чувствую эту песню. Удивительно то, насколько этот суровый край позволил мне там осуществить задуманное, он принял меня… Уже через сутки этот водопад замерз, а дорогу на Териберку закрыли из-за снежных бурь. А я, снимая это видео в легкой накидке на диких ветрах, даже не заболела. Это моя земля… Я родилась когда-то на Кольском полуострове и, несмотря на то, что много лет здесь не живу, я чувствую эту мощь, энергию и силу, - написала певица в своем Instagram.

Снимал видео для Ярославской ее брат.

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