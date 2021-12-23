Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 декабря 2021 7:26

Завершились поиски пропавшего мужчины в районе Щукозера

Северянин уехал на рыбалку и не вернулся
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина поехал на рыбалку и не вернулся.

Мужчина поехал на рыбалку и не вернулся.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 декабря в районе Щукозера пропал житель Североморска.

Как сообщили в региональном МЧС, он поехал на личном авто на рыбалку и не вернулся домой.

Для проведения поисково-спасательных работ выехали спасатели АСС ГОКУ УГОЧС и ПБ по Мурманской области в составе трех человек, 3 единицы техники.

К счастью, мужчину удалось найти живым и невредимым.

- Гражданин найден, в медицинской помощи не нуждается, - уточнили в спасательном ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверять QR-коды в торговых центрах Мурманской области будут только на общем входе. Повторно предъявлять ковид-документы не потребуется (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru