Завершились поиски пропавшего мужчины в районе Щукозера

Мужчина поехал на рыбалку и не вернулся.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
22 декабря в районе Щукозера пропал житель Североморска.
Как сообщили в региональном МЧС, он поехал на личном авто на рыбалку и не вернулся домой.
Для проведения поисково-спасательных работ выехали спасатели АСС ГОКУ УГОЧС и ПБ по Мурманской области в составе трех человек, 3 единицы техники.
К счастью, мужчину удалось найти живым и невредимым.
- Гражданин найден, в медицинской помощи не нуждается, - уточнили в спасательном ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проверять QR-коды в торговых центрах Мурманской области будут только на общем входе. Повторно предъявлять ковид-документы не потребуется (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru