Завершились поиски пропавшего мужчины в районе Щукозера

Мужчина поехал на рыбалку и не вернулся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 декабря в районе Щукозера пропал житель Североморска.

Как сообщили в региональном МЧС, он поехал на личном авто на рыбалку и не вернулся домой.

Для проведения поисково-спасательных работ выехали спасатели АСС ГОКУ УГОЧС и ПБ по Мурманской области в составе трех человек, 3 единицы техники.

К счастью, мужчину удалось найти живым и невредимым.

- Гражданин найден, в медицинской помощи не нуждается, - уточнили в спасательном ведомстве.

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