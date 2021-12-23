В 2021 году квартиры в Мурманске подорожали на 25%

Рост стоимости квадратного метра наблюдается весь год. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске не прекращается рост цен на недвижимость. В 2021 году стоимость квадратного метра выросла с 65 до 87 тысяч рублей, или на 25%. При этом в городе наблюдается дефицит квартир.

- За всю мою практику этот год был самым ажиотажным, и тренд этот продолжается. Это касается непосредственно Мурманска и вторичного жилья. Такой дефицит обусловлен высоким спросом и настроением продавцов, когда немногие сегодня решаются на продажу своих объектов, не все готовы к такой нестабильной ситуации с ценой. А стоимость растет, цена высокая. Уже скупили все. В том числе определенная часть продавцов отложили свои продажи, так сложился беспрецедентный, на мой взгляд, дефицит вторичного жилья в Мурманска, - рассказал Nord-News директор агентства недвижимости «Риэлт» Константин Вензовский.

Также примерно в три раза сократилось количество объявлений о продаже квартир.

Напомним: ранее эксперты сообщали, что в Мурманске нет в продаже квартир в новостройках. А за пять лет стоимость аренды "однушки" в Мурманске выросла в 4 раза.

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