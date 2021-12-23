В центре Мурманска появится всесезонный каток

На катке будет работать прокат коньков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Мурманска снова появится каток. Напомним: в прошлом году его залили на улице Воровского рядом с новогодней ярмаркой. В этом году ярмарка откроется 25 декабря, а 29-го появится и каток. Но благодаря искусственному льду по немецкой технологии кататься можно будет в любую погоду.

- Запланировано, что каток будет работать до 1 марта. Потом его перенесут в другую локацию. Это не заливной лед. Искусственное полотно можно компоновать в разные геометрические формы. Лед имеет крепление, которое на профессиональном сленге называется «ласточкин хвост». Листы собираются в единую монолитную поверхность, что создает эффект натурального ледового покрытия. На улице Воровского это будет прямоугольник. Технически его возможно переустановить на других площадках и в ином виде, – рассказали в региональном Центре городского развития.

Размеры катка будут 60 на 6 метров. Украсит его навес из иллюминации. Также будет работать прокат коньков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице Бондарной в Мурманске построят дом. Разрешение на возведение первого дома для расселения Больничного городка получено (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru