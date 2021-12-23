По ДТП в Гаджиево с участием ребенка и грузовика возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: Иван ВИСЛОВ

Днем 22 декабря в Гаджиево произошло ДТП. На улице Ленина семилетний мальчик катался на ледянке и вылетел под колеса идущего грузовика. По словам местных жителей, в этом месте движение транспорта запрещено.

- В районе пешеходной зоны на улице силами подрядной организации выполнялись работы по содержанию улично-дорожной сети. В момент проезда грузового автомобиля вдоль склона возле дома № 38 под его заднее левое колесо попал ребенок, катавшийся на горке. С травмами мальчик доставлен в медицинское учреждение, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, то есть по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

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