Дорогу на Териберку и Туманный открыли

Дорога на Териберку и Туманный вновь открыта для движения всех видов транспорта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Дорога на Териберку и Туманный вновь открыта для движения всех видов транспорта. Путь в отдаленные села закрывали на несколько часов 22 декабря в связи с плохими метеоусловиями и ограниченной видимостью на дороге.

- С 14.00 открыты проезд по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС и автоподъезд к селу Териберка в связи с благоприятной тенденцией погодных условий, - сообщили в "Мурманскавтодоре".

С информацией о состоянии дорог, закрытии и открытии движения можно ознакомиться на сайте Мурманскавтодора в разделе «Информация о состоянии дорог» и в диспетчерской службе по телефону 21-40-70.

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