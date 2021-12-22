Дорогу на Териберку и Туманный открыли

Дорога на Териберку и Туманный вновь открыта для движения всех видов транспорта.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Дорога на Териберку и Туманный вновь открыта для движения всех видов транспорта. Путь в отдаленные села закрывали на несколько часов 22 декабря в связи с плохими метеоусловиями и ограниченной видимостью на дороге.
- С 14.00 открыты проезд по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС и автоподъезд к селу Териберка в связи с благоприятной тенденцией погодных условий, - сообщили в "Мурманскавтодоре".
С информацией о состоянии дорог, закрытии и открытии движения можно ознакомиться на сайте Мурманскавтодора в разделе «Информация о состоянии дорог» и в диспетчерской службе по телефону 21-40-70.
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