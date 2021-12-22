В Мурманской области дезертир отправится в колонию-поселение

Во время судебного заседания мужчина признал вину. Фото: Олег ЗОЛОТО

17 декабря в Заозерском гарнизонном суде началось рассмотрение дела о дезертирстве. В самовольном оставлении части или места службы сроком свыше одного месяца обвиняют контрактника.

- Мужчина к установленному регламентом служебному времени, без уважительных причин на службу в воинскую часть, не прибыл. Желая отдохнуть, он с 15 июля по 20 августа 2021 года жил в Республике Хакасия, Бурятия, а также в Иркутске и Красноярске. При этом в органы военного управления и государственной власти о себе, как о военнослужащем, самовольно оставившем место службы, не заявлял, – сообщили в Заозерском гарнизонном суде. – Днем 21 августа мужчина прибыл в расположение воинской части и приступил к исполнению служебных обязанностей.

Во время судебного заседания мужчина признал вину. По решению суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Отбывать его он будет в колонии-поселении.

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