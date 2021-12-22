В Гаджиево грузовик сбил катавшегося с горки семилетнего ребенка

Жители Гаджиево отметили, что проезд машин в месте, где случилась авария, запрещен. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Гаджиево 22 декабря произошло страшное ДТП. Семилетний ребенок попал под колеса грузовика, когда катался с горки на ледянке. Как сообщили северяне в соцсетях, у мальчика раздроблены ноги и огромная гематома.

По данному факту следственные органы Мурманской области проводят процессуальную проверку.

- Ребенок выехал на проезжую часть и попал под колесо ехавшего грузового автомобиля. Сейчас он находится в медицинском учреждении, ему оказывается необходимая помощь, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

По результатам проверки в том числе будет дана юридическая оценка действиям лиц из числа администрации города, ответственных за выявление и устранение несанкционированных мест катания детей в зимнее время года.

Жители Гаджиево отметили, что проезд машин в месте, где случилась авария, запрещен. Там стоит соответствующий знак.

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