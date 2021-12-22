В полиции прокомментировали инцидент в доме-интернате Кандалакши

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 декабря в дом-интернат для пожилых и инвалидов в Кандалакше проник мужчина. Как сообщили очевидцы, на шее у неизвестного был провод, а на одежде и коже - кровь.

Он пришел забрать деньги и вещи у матери и устроил дебош: сломал елку, мебель, телевизор, огнетушитель. Постояльцы и сотрудники соцучреждения были напуганы и вызвали на место происшествия полицию.

- 32-летнего нарушителя общественного порядка задержали. На него составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины.

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