В полиции прокомментировали инцидент в доме-интернате Кандалакши

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
21 декабря в дом-интернат для пожилых и инвалидов в Кандалакше проник мужчина. Как сообщили очевидцы, на шее у неизвестного был провод, а на одежде и коже - кровь.
Он пришел забрать деньги и вещи у матери и устроил дебош: сломал елку, мебель, телевизор, огнетушитель. Постояльцы и сотрудники соцучреждения были напуганы и вызвали на место происшествия полицию.
- 32-летнего нарушителя общественного порядка задержали. На него составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На улице Бондарной в Мурманске построят дом. Разрешение на возведение первого дома для расселения Больничного городка получено (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru