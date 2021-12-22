В Мурманске ограничат движение для всех видов транспорта на 2 месяца

На Верхне-Ростинском шоссе в Мурманске из-за ремонта тепловой сети ограничат движение.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На Верхнеростинском шоссе в Мурманске в связи с ремонтом тепловой сети ограничат движение.
До марта на Верхнеростинском шоссе в районе въезда к водозабору в восточном направлении будет ограничено движение всех видов транспорта. Об этом сообщили в администрации Мурманска.
- В связи с проведением работ по реконструкции тепловой сети будет ограничено движение всех видов транспорта по Верхнеростинскому шоссе в районе въезда к водозабору в восточном направлении, участками по 50 метров, с 9 часов 23 декабря 2021 года до 17 часов 6 марта 2022 года, - уточнили в мэрии.
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