В Кандалакше вандалы разрушили домик Бабы-Яги

Домик страдает из года в год. Фото: vk.com/kandvkurse

В последнее время вандалы крушат арт-объекты в Мурманской области с удвоенной силой. Так, в Мурманске они испортили новогодние фигуры свечей, в Ковдоре - разрушили снежные скульптуры, а в Североморске оторвали рога железобетонному оленю.

Очередь дошла и до Кандалакши, где неизвестные сломали декоративный домик Бабы-Яги, который находится на тропе здоровья за речкой.

- Если кто-то видел вандалов, просим сообщить в комментариях под постом! Как можно себя так вести? - написали возмущенные северяне в паблике "Кандалакша вкурсе".

Домик разрушают уже не в первый раз - в прошлом году он также подвергался атаке хулиганов.

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