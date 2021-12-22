В Мурманской области наружную рекламу будут согласовывать с уполномоченным органом

С 1 января 2022 года произойдет перераспределение полномочий по схемам размещения рекламных конструкций. Фото: Антон ЗАБИРОВ

22 декабря Мурманская областная Дума рассмотрела проект закона Мурманской области №521-7 "О приостановлении действия подпункта "в.1" статьи 13 закона Мурманской области "О правительстве Мурманской области" (первое чтение).

Подпункт прописывает, что правительство региона устанавливает предельные сроки, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также порядок предварительного согласования с органом исполнительной власти Мурманской области, уполномоченным правительством области, схем размещения рекламных конструкций и вносимых в данные схемы изменений в соответствии с требованиями федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе".

Как сообщила на заседании регионального парламента министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова, с 1 января 2022 года произойдет перераспределение полномочий по схемам размещения рекламных конструкций. Утверждать их будет уполномоченный орган.

- Ограничение действия подпункта будет действовать до 31 декабря 2026 года включительно, - отметила министр.

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